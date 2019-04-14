На Донбассе за неделю обезврежено 48 взрывоопасных предметов

Новости Украины: На Донбассе спасатели за неделю обезвредили около полусотни взрывоопасных предметов.

Подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил за неделю обезвредили на Донбассе около полусотни взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-цент штаба Операции Объединенных сил.

Отмечается, что в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях привлекались к пиротехническим работам, восстановлению жилых домов и объектов инфраструктуры, поврежденных в результате артиллерийских обстрелов, которые произошли в течение 2014-2017 годов.

"В соответствии с распоряжениями командующего Объединенными силами в течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС проводились работы по обследованию и очистке территорий от взрывоопасных предметов на Донецкой фильтровальной станции (с. Крутая Балка), в районе автодороги "Горловка-Торецк" вблизи напорного трубопровода Д = 2300 мм от насосной станции "Северский Донец - Донбасс", возле подземного газопровода высокого давления ф325 (г. Мариуполь), в пределах КПВВ "Марьинка" и Никифоровского месторождения тугоплавких глин (с. Никифоровка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ было обследовано 35,15 га территории, обнаружено и обезврежено 48 взрывоопасных предметов.