За ночь в Днепре "заминировали" сразу несколько крупнейших объектов

Новости Украины: За одну ночь в Днепре заминировали сразу несколько крупнейших объектов: гостиницы, фитнес клубы, а также Амурский мост.

За вечер воскресенья, 14 апреля, правоохранители получили семь ложных сообщений о минировании аэропорта, трех торговых центров и трех гостиниц в Днепре.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, сообщение о минировании аэропорта поступило в 16:10, о минировании ТЦ Пассаж — в 16:19, и 16:35 - о минировании ТРЦ Караван. Из помещений была проведена эвакуация, работали взрывотехники.

В 18:49 поступило сообщение о заминировании магазина Ашан в торговом центре Дафи.

После 20:00 поступили сообщения о минировании еще трех объектов в Днепре — отелей Днепропетровск, Европейский и Октябрьский.

Во всех случаях из помещений пришлось эвакуировать людей для проверки. Менее чем через 15 минут после того, как в ГСЧС под вечер отчитались, что все сообщения были ложные, поступило ещё одно.

Ранее 14 апреля анонимные сообщения о минировании семи объектов поступили и в Киеве. Там тоже во всех случаях они оказались ложными.