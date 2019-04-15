Скачать
Понедельник, 15.04.2019
Полиция сообщила, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф
Полиция сообщила, что провокационные борды с Порошенко снимут и выпишут штраф
В Уганде умер украинский военный
В Уганде умер украинский военный
Гвардиола: Ливерпуль выиграет все свои матчи, поэтому мы тоже должны
Гвардиола: Ливерпуль выиграет все свои матчи, поэтому мы тоже должны
Популярные звезды, которые похожи друг на друга (Фото)
Популярные звезды, которые похожи друг на друга (Фото)

За ночь в Днепре "заминировали" сразу несколько крупнейших объектов

За ночь в Днепре "заминировали" сразу несколько крупнейших объектов
07:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: За одну ночь в Днепре заминировали сразу несколько крупнейших объектов: гостиницы, фитнес клубы, а также Амурский мост.

За вечер воскресенья, 14 апреля, правоохранители получили семь ложных сообщений о минировании аэропорта, трех торговых центров и трех гостиниц в Днепре.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Так, сообщение о минировании аэропорта поступило в 16:10, о минировании ТЦ Пассаж — в 16:19, и 16:35 - о минировании ТРЦ Караван. Из помещений была проведена эвакуация, работали взрывотехники.

В 18:49 поступило сообщение о заминировании магазина Ашан в торговом центре Дафи.

После 20:00 поступили сообщения о минировании еще трех объектов в Днепре — отелей Днепропетровск, Европейский и Октябрьский.

Полиция проверяет пять сообщений о минировании в центре Киева

Во всех случаях из помещений пришлось эвакуировать людей для проверки. Менее чем через 15 минут после того, как в ГСЧС под вечер отчитались, что все сообщения были ложные, поступило ещё одно.

Ранее 14 апреля анонимные сообщения о минировании семи объектов поступили и в Киеве. Там тоже во всех случаях они оказались ложными.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Днепр, Минирование, Взрывчатка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Отчет ОБСЕ: В ОРДЛО опять фиксируют наличие тяжелой техники
02 "Игра престолов": когда премьера финального сезона в Украине
03 Епифаний: Мы молимся за то, чтобы эти выборы прошли успешно и демократично
04 Порошенко рассказал о планах по достижению мира на Донбассе
05 Обвал на шахте в Донецкой области: Погиб горняк
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ситуация в зоне ООС: десять вражеских обстрелов, без потерь
Ситуация в зоне ООС: десять вражеских обстрелов, без потерь
Заморозки и дожди: синоптики рассказали, когда придет потепление
Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление
Совет ЕС принял обновленную газовую директиву Евросоюза
Совет ЕС принял обновленную газовую директиву Евросоюза
Назван напиток, помогающий избавиться от лишних кг
Назван напиток, помогающий избавиться от лишних кг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь