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Пять лет назад на Донбассе начались активные боевые действия

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Пять лет назад на Донбассе начались активные боевые действия
09:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В этот день, 5 лет назад, на севере Донецкой области начались активные боевые действия.

Как известно, 12 апреля 2014 года Краматорск, как и Славянск, был захвачен пророссийскими боевиками. Именно в этих городах украинские военные и нацгвардейцы едва ли не впервые столкнулись с вражескими диверсионными группами.

15-16 апреля в рамках Антитеррористической операции украинский спецназ занял территорию аэродрома в Краматорске, который имел стратегически важное значение, ведь его взлетно-посадочная полоса была способна принимать транспортные самолеты. Кроме того, аэродром был выгодной позицией, которая прикрывала подходы как в Славянск, так и в Краматорск. Впоследствии Краматорск был занят боевиками, а в аэропорту продолжали удерживать свои позиции украинские силовики.

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Попытки выбить украинцев с той территории были провальными. Защитников аэропорта поливали «Градами» и другим тяжелым вооружением. В начале мая основные силы украинцев отошли. На территории аэропорта, почти в полном окружении, остался относительно небольшой отряд - 186 военных. Все время, до самого освобождения Краматорска, боевики не раз пытались штурмовать аэропорт и выбить украинцев. Фактически эпопея обороны аэродрома продолжалась 47 суток, причем 17 из них - в сверхтяжелых условиях.

Лишь 5 июля нашими войсками был освобожден Краматорск, и аэродром стал местом базирования штаба проведения АТО.

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Донецкая область, Донбасс, ВСУ, Краматорск, Славянск, АТО.
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