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ООС провели масштабные учения по противовоздушной обороне на "отлично"

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ООС провели масштабные учения по противовоздушной обороне на "отлично"
10:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Подразделения ООС провели масштабные учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск.

Подразделения Объединенных сил в субботу, 13 апреля, провели масштабные учения по противовоздушной обороне. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

По информации, добытой разведкой Объединенных сил, на прошлой неделе на территории Ростовской области Российской Федерации, за 20 километров от государственной границы Украины, были проведены учения по наведению стратегической авиации для ударов по наземным целям.

По приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, состоялись учения, в которых приняли участие самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск – от зенитно-ракетного комплекса С-300 до подразделений, имеющих на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

На отдельном участке полигона была построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Сведения о средствах воздушного нападения получала и оказывала на пункт управления система радиотехнических войск, в составе которой были задействованы и комплексы украинского производства. В частности, радиолокационная станция 19Ж6 и Р-18 "Малахит".

Штаб ООС В ходе учений подразделения Объединенных сил отработали вопросы выявления, сопровождения, уничтожения воздушных целей, осуществления маневра на новые позиционные районы, ведения огня по воздушному противнику из засады.

Пять лет назад на Донбассе начались активные боевые действия

Также состоялись практические пуски ракет и ведения огня пушечным вооружением по воздушным целям. Украинские военнослужащие справились с задачей на "отлично".

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Донбасс, Противовоздушная оборона, Масштабные учения, Операция Объединенных сил.
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