Киев остановился в масштабных пробках: карта

Новости Украины: Движение наиболее затруднено на проспекте Победы и мостах с левого на правый берег.

В Киеве утром 12 апреля образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На данный момент самые загруженные проспект Победы и мосты с левого на правый берег.

На проспекте Победы огромные пробки из-за реконструкции Шулявского моста. В сторону станции метро "Политехнический институт" пробка начинается от "Житомирской".

Часть проспекта Победы уже перекрыли в направлении центра: под Шулявским мостом поставили большой домкрат, который будет снимать часть моста. Движение организовано по второй половине дороги, по 2 полосы в каждом направлении. Пробки со стороны центра на выезд, это около 500-600 м, но в центр "тянучка" растянулась от Шулявского моста аж за пределы Киева, за кольцевую дорогу. По данным Google maps, она составляет около 8 км.

Также сейчас "тянучки" и в центральной части Киева, в районе Бессарабского рынка. Кроме этого, затруднено движение по проспекту Леся Курбаса в сторону площади Победы.

На мостах столицы также затруднено движение. Огромные пробки на левом берегу в районе ст. м. "Левобережная", по проспекту Соборности, Дарницкому шоссе.

Традиционно для этого времени суток "тянучка" зафиксирована на Набережном шоссе.