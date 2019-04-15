Ракетный эсминец США в водах Черного моря

Новости Украины: Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря 14 апреля, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Информация об этом появилась в соцсетях. Фото и видео ракетного эсминца с комментарием появились вчера вечером.

Эскадренный миноносец под присмотром турецкой береговой охраны прошел Босфор, и стал четвертым боевым американским военным кораблем, попавшим в воды Черного моря с начала 2019 года. Управляемое ракетное судно, как сообщается, находится на восьмом патруле. Также уточняется, что присутствие этого эсминца - знак поддержки Украины и демонстрация заинтересованности в безопасности США.

Video: The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer, Rota based USS Ross DDG 71 transited Bosphorus & entered the Black Sea. pic.twitter.com/zjhNkFCAbb — Yörük Işık (@YorukIsik) 14 апреля 2019 г.

USS Ross пробудет в данном регионе до 28 апреля. Кроме моральной составляющей акции, эсминец проведет тренировки с союзниками из Турции, Болгарии, Румынии, Украины и Грузии.