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Ракетный эсминец США в водах Черного моря

Ракетный эсминец США в водах Черного моря
11:56 Сегодня Телеграф www.vladtime.ru

Новости Украины: Американский ракетный эсминец USS Ross вошел в акваторию Черного моря 14 апреля, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Информация об этом появилась в соцсетях. Фото и видео ракетного эсминца с комментарием появились вчера вечером.

Эскадренный миноносец под присмотром турецкой береговой охраны прошел Босфор, и стал четвертым боевым американским военным кораблем, попавшим в воды Черного моря с начала 2019 года. Управляемое ракетное судно, как сообщается, находится на восьмом патруле. Также уточняется, что присутствие этого эсминца - знак поддержки Украины и демонстрация заинтересованности в безопасности США.

 

В ООС провели масштабные учения по противовоздушной обороне на "отлично"

USS Ross пробудет в данном регионе до 28 апреля. Кроме моральной составляющей акции, эсминец проведет тренировки с союзниками из Турции, Болгарии, Румынии, Украины и Грузии.

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Украина, США, Черное море, Безопасность, Эсминец, Тренировка, Вход, Учение, союзники, Ракетный.
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