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Разведка Минобороны Украины: РФ начинает мобилизацию на Донбассе

Разведка Минобороны Украины: РФ начинает мобилизацию на Донбассе
13:49 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Разведка Минобороны Украины установила, что оккупационные власти хотят тайно провести очередную мобилизацию в ОРДЛО с 15 по 23 апреля, также пройдут учения.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге сообщил, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные власти Украины под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне" намерены тайком провести очередную мобилизацию в ОРДЛО. 

По данным разведки Минобороны Украины, в период с 15 по 23 апреля так называемый "мобилизационный департамент ДНР/ЛНР" запланировал развертывание штабов территориальной обороны. По данным, также в этот период пройдут учения по гражданской обороне с задействованием всех так называемых "республиканских силовых структур". 

В этот период в связи с проведением мероприятий, будет введен усиленный административно-полицейский режим, в период которого так называемым "правоохранительным органам" предоставят дополнительные полномочия по розыску и задержанию граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск.

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По данным Прауты, такие действия вызвали среди местного населения возмущения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которую вместо продолжения обучения и получения профессии будут призваны в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

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Учения, Минобороны Украины, Мобилизация, ОРДЛО, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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