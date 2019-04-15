Разведка Минобороны Украины: РФ начинает мобилизацию на Донбассе

Новости Украины: Разведка Минобороны Украины установила, что оккупационные власти хотят тайно провести очередную мобилизацию в ОРДЛО с 15 по 23 апреля, также пройдут учения.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута на брифинге сообщил, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные власти Украины под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне" намерены тайком провести очередную мобилизацию в ОРДЛО.

По данным разведки Минобороны Украины, в период с 15 по 23 апреля так называемый "мобилизационный департамент ДНР/ЛНР" запланировал развертывание штабов территориальной обороны. По данным, также в этот период пройдут учения по гражданской обороне с задействованием всех так называемых "республиканских силовых структур".

В этот период в связи с проведением мероприятий, будет введен усиленный административно-полицейский режим, в период которого так называемым "правоохранительным органам" предоставят дополнительные полномочия по розыску и задержанию граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу в составе российско-оккупационных войск.

По данным Прауты, такие действия вызвали среди местного населения возмущения, особенно среди граждан, которые оказались под угрозой призыва в связи с увеличением до 65 лет призывного возраста, молодежи, которую вместо продолжения обучения и получения профессии будут призваны в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.