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В Ровно произошло столкновение между прихожанами ПЦУ и УПЦ (МП)

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В Ровно произошло столкновение между прихожанами ПЦУ и УПЦ (МП)
16:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Нацполиция

Новости Украины: УПЦ (МП) сообщает, что сторонники ПЦУ во время воскресного богослужения штурмом захватили храм святых Космы и Демьяна в с.Розваж.

Конфликт между представителями религиозных общин Православной церкви Украины и Украинской православной церкви (Москвоского патриархата) произошел в с.Розваж Острожского района Ровенской области в воскресенье, 14 апреля, сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Во дворе местной церкви совершались богослужения двух общин. После их завершения между верующими возникло столкновение, во время которого местному жителю стало плохо. На место инцидента вызвали "скорую", медики которой оказали помощь мужчине. Кроме того, в полицию поступило сообщение от 16-летней жительницы с.Розваж, что во время конфликта у церкви она получила телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, и по результатам проверки будут принимать решения. В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок у здания храма.

Информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) сообщает, что сторонники ПЦУ во время воскресного богослужения штурмом захватили храм святых Космы и Демьяна в с.Розваж.

Как сообщает местное интернет издание "Район.Острог", 10 марта в с.Розваж прошли сборы, во время которых парафияне местной церкви св.Космы и Демьяна единогласно решили присоединиться к ПЦУ.

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"В соответствии с регистрационным списком присутствующими было более 200 местных жителей. Незначительное количество сторонников УПЦ МП во главе со священником регистрироваться отказались… Перед голосованием первого вопроса сторонники УПЦ МП покинули зал после призыва настоятеля храма", - пишет издание.

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Ровенская область, УПЦ МП, Столкновение, Национальная полиция, ПЦУ.
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