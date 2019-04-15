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Медики госпитализировали 38 детей из школы в Черкассах

Медики госпитализировали 38 детей из школы в Черкассах
15:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины: Школьники в Черкассах пострадали в результате распыления неизвестного вещества, 38 детей в больнице.

В школе №1 Черкасс 75 учеников отравились неизвестным веществом, из них 38 детей госпитализировали, сообщает в понедельник сайт Министерства здравоохранения Украины.

"37 детей получили медицинскую помощь амбулаторно, а 38 учеников госпитализированы в Черкасскую областную детскую больницу", - говорится в сообщении Минздрава.

Состояние 23 госпитализированных медики оценивают как легкое, остальные 15 - в состоянии средней тяжести.

Позже эту информацию подтвердила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области.

«Сегодня в 11:45 из гимназии №1 в оперативно-координационный центр Управления поступило сообщение о распылении в помещении гардероба неизвестного газа», - говорится в сообщении.

В учебное заведение прибыли отделения химического, радиологического и бактериологической защиты аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС, специалисты которого провели замеры воздуха на наличие аммиака, хлора, сероводорода и горючих газов.

«В соответствии с полученными данными экспресс-анализа, превышений предельно допустимых концентраций в воздухе не обнаружено. Радиационный фон в гимназии в норме», - отметили в ведомстве.

Помещение, в котором произошло распыление неизвестного газа, проветрено, эвакуация учеников не проводилась, учебный процесс не приостанавливался.

Сейчас на месте происшествия работают все службы экстренного вызова города Черкассы, Управления Службы безопасности Украины в области, Главного управления Национальной полиции, оперативная группа Управления ГСЧС, а также специалисты коммунального учреждения «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Черкасской областного совета», руководство области и города.

Также отмечается, что в 14:00 началось заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, в прошлом году в Черкассах дерево упало на учеников второго класса одной из местных школ, которые возвращались с экскурсии, в результате чего четверо детей пострадали и были доставлены в больницу.

Напомним, 8 мая в городе Черкассы на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия 15 учеников школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Учебный процесс в школе был приостановлен.

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Отравление, Дети, Черкассы, Школа, Газовый балончик.
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