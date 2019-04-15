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Экстрадированный Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"

Экстрадированный Крючков задержан в аэропорту "Борисполь"
20:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Экстрадированного в Украину экс-нардепа Крючкова задержали детективы НАБУ в аэропорту "Борисполь".

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в международном аэропорту "Борисполь" задержали экстрадированного в Украину из Германии бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, подозреваемого в хищении средств подконтрольных государству облэнерго.

Как сообщает НАБУ на странице в соцсети Фейсбук, в понедельник, 15 апреля, Д.Крючкова, подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, экстрадировали из Германии в Украину.

"Детективы НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь". В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения", - сказано в сообщении Нацбюро.

Отмечается, что детективы НАБУ по согласованию с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

Ранее в этот день руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что по прибытию в Украину Д.Крючкову будет предоставлена охрана, предъявлено подозрение и подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил, что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

На минувшей неделе в САП агентству сообщили, что Д.Крючков будет экстрадирован в Украину 15 апреля.

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Облэнерго, SAP, Борисполь, НАБУ, Дмитрий Крючков.
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