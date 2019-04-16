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Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Бекирова

Денисова сообщила об ухудшении состояния политзаключенного Бекирова
02:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Удерживаемому в СИЗО Симферополя Бекирову становится хуже.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что по данным дочери крымскотатарского активиста, инвалида первой группы Эдема Бекирова, который удерживается в СИЗО Симферополя, ему становится хуже, в связи с чем вновь обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации.

"Опять неутешительные новости от содержащегося в СИЗО Симферополя крымского татарина, инвалида первой группы Эдема Бекирова, которого в тяжелом состоянии, 12 апреля, "суд" оставил под стражей. Его дочь Элеонора Бекирова сообщает о том, что ее отцу становится хуже - его беспокоят боли с левой стороны груди, есть проблемы с желудком, высокий уровень сахара. При этом он спит сидя, его беспокоит одышка и постоянно скачет кровяное давление", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Украинский омбудсмен подчеркнула, что Э.Бекирову необходима срочная медицинская помощь.

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"…и я в очередной раз обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно принять меры по госпитализации и лечению гражданина Украины", - сообщила она.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара является членом Меджлиса крымскотатарского народа. Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

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Политзаключенные, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, Татьяна Москалькова, Эдем Бекиров.
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