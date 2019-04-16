Скачать
Вторник, 16.04.2019
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Гройсман рассказал, какие темы намерен обсудить с властями Словакии
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии

Противник 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

Противник 12 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, без потерь
09:52 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: По данным ООС, за прошедшие сутки на Донбассе противник 12 раз обстрелял позиции украинских военных, потерь в рядах ВСУ нет.

За минувшие сутки боевики совершили 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"15 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, при этом четыре раза применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Также враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 11 раз обстреляли позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - дважды в районе Авдеевки, из минометов калибра 120 мм - дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая, из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - трижды в районе Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - дважды вблизи Опытно, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи н.п. Невельский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил вблизи н.п. Станицы Луганской.

По данным украинской разведки, 15 апреля шесть боевиков уничтожены, еще три ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, оккупационные власти Украины под видом командно-штабных учений по "территориальной обороне" намерены тайком провести очередную мобилизацию в ОРДЛО. В период с 15 по 23 апреля так называемый "мобилизационный департамент ДНР/ЛНР" запланировал развертывание штабов территориальной обороны. По данным, также в этот период пройдут учения по гражданской обороне с задействованием всех так называемых "республиканских силовых структур". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НВФ, Ситуация на Донбассе, Российские оккупационные войска, Обстрелы украинских позиций, Штаб ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
04 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
05 Огненная "мать драконов": Эмилия Кларк украсила обложку испанского Vogue
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Итоги дня 15 апреля: Савченко и Рубана освободили, пожар в Нотр-Даме, обращение Зеленского и выступление Порошенко
Главные новости 15 апреля
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Бабченко получил перманентный бан в Facebook
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Рецепт дня: картофельные котлеты в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь