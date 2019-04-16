Скачать
Вторник, 16.04.2019
Луценко отреагировал на освобождение из-под стражи Савченко и Рубана
Луценко отреагировал на освобождение из-под стражи Савченко и Рубана
Украина выразила готовность помочь в восстановлении Собора Парижской Богоматери
Украина готова помочь в реставрации Собора Парижской Богоматери
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Украинская легкоатлетка завоевала бронзу международного полумарафона
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме
Катя Осадчая отреагировала на ужасный пожар в Нотр-Даме

В ГПУ опровергли информацию о подготовке покушения на Зеленского

В ГПУ опровергли информацию о подготовке покушения на Зеленского
11:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Генпрокуратуре сообщили, что задержанная в Киевской области вооруженная группа лиц не готовила нападение на кандидата в президенты Владимира Зеленского.

В Генеральной прокуратуре заявляют, что задержанная вблизи с. Иванковичи Киевской области вооруженная группа лиц готовила преступление против одного известного криминального авторитета, а не кандидата в президенты. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, в рамках досудебного расследования по уголовному производству по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 348, п. 11,12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, 15 апреля Главное управление Национальной полиции в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры области задержали вооруженную группу людей, которые при задержании оказали сопротивление работникам полиции.

По предварительной информации, указанные три человека готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц.

"Вместе с тем, - подчеркнула Сарган, - задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные средства массовой информации из-за сообщения одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие как возможное покушение на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления против последнего. Напротив, преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает недалеко".

По словам Сарган, правоохранителями была проведена длительная и кропотливая работа с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты. В настоящее время готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Вся возможная информация по данному поводу будет предоставлена позже, заверила пресс-секретарь генпрокурора.

По данным ряда СМИ, в коттеджном городке под Киевом, недалеко от поместья Зеленского правоохранители задержали несколько человек с оружием и боеприпасами различного калибра и типа.

Спецоперация прошла силовым способом с применением оружия. Никто в ней не пострадал. В полиции уверены, что задержанные готовили не одно преступление. Планировалось ли покушение на Зеленского - правоохранители не комментируют.

Зеленский обратился к Порошенко: Дебаты 19-го, дела - каждый день

В свою очередь народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко написал в Facebook, что "полицией в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в арезиденты Украины была задержана группа лиц, готовящих убийство по мотивам мести. Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убийственная дальность которого составляет более трех километров".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киевская область, ГПУ, Нападение, Криминальный авторитет, Владимир Зеленский, Вооруженная группа лиц.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 16 апреля – День Никиты, День Гафии
03 Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (8.04 - 14.04)
04 Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
05 Активисты подали в суд на Зеленского: постановление уже в НАБУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 16 апреля: будет прохладно, пасмурно и дождливо
Погода в Украине 16 апреля: дожди, местами со снегом
Итоги дня 15 апреля: Савченко и Рубана освободили, пожар в Нотр-Даме, обращение Зеленского и выступление Порошенко
Главные новости 15 апреля
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Пожар в Соборе Парижской Богоматери погасили (Фото)
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Известная телеведущая во второй раз вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь