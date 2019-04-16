В Донецкой области жители трех городов остались без воды

Новости Украины: В Донецкой области жители трех городов и двух районов остались без водоснабжения из-за отключения насосных станций, организован подвоз воды.

В Донецкой области в результате отключения двух насосных станций население трех городов и двух районов остались без воды. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

"В результате отключения от электроснабжения 2 насосной станции Константиновского района, а также из-за остановки работы насосной станции № 1 Южно-Донбасского водопровода (НДС-1), без водоснабжения остались 13 населенных пунктов частного сектора Константиновского района (из них 1 частично), 3 населенных пункта ВЦА г. Торецкое (из них 2 частично), а также население г. Волноваха, Волновахского района и г. Угледар", - говорится в сообщении.

В результате ЧП спасатели Донецкой области организовали подвоз воды населению. В течение 15 апреля представители Главного управления осуществили подвоз 37,7 куб. м питьевой воды и 12,25 куб. м - технической.

Ранее сообщалось, что жилищно-коммунальные услуги в Киеве в марте 2019 года вовремя оплатили 75% получателей монетизированных субсидий, в следующем месяце ожидается повышение показателя. Субсидии в Киеве получают 162 тыс. домохозяйств.