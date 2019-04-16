В Одесской области в школе распылили газ: пострадали дети

Новости Украины: В одной из школ Беляевского района Одесской области неизвестный распылил газ из газового баллончика.

В Одесской области правоохранители проверяют сообщение о распылении в школе неизвестного вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области.

Как сообщается, в одной из школ Беляевского района неизвестный распылил газовый баллончик. В результате пострадало около 20 школьников.

"В полицию поступило сообщение от директора учебного заведения о том, что неизвестный на перемене распылил газовый баллончик в помещении класса. В результате в медицинское учреждение были госпитализированы около 20 учеников. Впоследствии аналогичное сообщение поступило и из местной больницы", - сообщили правоохранители.

На данный момент на месте происшествия работают полицейские. Правовая квалификация инцидента будет дана после установления всех обстоятельств.