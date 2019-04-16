На Украину надвигаются сильные заморозки

Новости Украины: На востоке и севере Украины из-за заморозков объявлен II уровень опасности.

В течение 18-19 апреля во многих областях Украины похолодает, ожидаются сильные заморозки.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ривненской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в среду, 17 апреля, по всей Украине временами дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в южной части - без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье до 17°. В Киеве - временами дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 10-12°.