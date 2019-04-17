В Житомирской области в реке Случ произошел мор рыбы

Новости Украины: В Житомирской области в г.Барановка на реке Случ произошла массовая гибель рыбы.

В Житомирской области в г.Барановка на реке Случ со стороны пгт. Першотравенск была зафиксирована массовая гибель рыбы, в частности сома, леща, карпа, плотвы, окуня и др.

Как сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, мор рыбы был зафиксирован 12 апреля около 8:00 утра возле пропускной плотины.

"Специалистами инспекции Полесского округа совместно со специалистами Госпогранслужбы были отобраны пробы воды из реки Случ в месте гибели рыбы и изъяты для исследования образцы погибшей рыбы" – говорится в сообщении.

Пробы воды были доставлены в Отдел инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Полесского округа, а образцы рыбы в Житомирскую областную государственную лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для выяснения причин массовой гибели рыбы.