Скачать
Среда, 17.04.2019
Климкин: РФ уже почти пять месяцев затягивает процесс освобождения украинских моряков
Климкин: РФ уже почти пять месяцев затягивает процесс освобождения украинских моряков
Итоги 16 апреля: Нотр-Дам после пожара, анонс дебатов и победа Укрнафты
Итоги 16 апреля: Нотр-Дам после пожара, анонс дебатов и победа Укрнафты
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины
Приметы и обряды на 17 апреля – День Осипа, Ольховые смотрины

В Житомирской области в реке Случ произошел мор рыбы

В Житомирской области в реке Случ произошел мор рыбы
09:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото из открытых источников

Новости Украины: В Житомирской области в г.Барановка на реке Случ произошла массовая гибель рыбы.

В Житомирской области в г.Барановка на реке Случ со стороны пгт. Першотравенск была зафиксирована массовая гибель рыбы, в частности сома, леща, карпа, плотвы, окуня и др.

Как сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, мор рыбы был зафиксирован 12 апреля около 8:00 утра возле пропускной плотины.

"Специалистами инспекции Полесского округа совместно со специалистами Госпогранслужбы были отобраны пробы воды из реки Случ в месте гибели рыбы и изъяты для исследования образцы погибшей рыбы" – говорится в сообщении.

На Житомирщине ночью подожгли школу

Пробы воды были доставлены в Отдел инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Полесского округа, а образцы рыбы в Житомирскую областную государственную лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для выяснения причин массовой гибели рыбы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Житомирская область, Госпогранслужба, Случь, Мор рыбы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Симптомы рака: ученые определили несколько явных признаков онкологии
02 Порошенко: В "нормандском формате" подпишут документы о выводе войск РФ из ОРДЛО
03 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
04 Гороскоп на сегодня, 17 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Дебаты на "Олимпийском": Зеленский поставил Порошенко новое условие
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Дождь, ветер и холод: синоптики дали неутешительный прогноз погоды
Дождь и ветер: синоптики дали холодный прогноз
Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари
Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам де Пари
Шаг к вступлению в НАТО: В Северной Македонии пройдут военные учения альянса
В Северной Македонии пройдут учения НАТО
Рецепт дня: овощной салат с рисом
Рецепт дня: овощной салат с рисом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь