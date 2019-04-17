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Под Одессой произошла стрельба на пункте контроля фур: ранили троих сотрудников

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Под Одессой произошла стрельба на пункте контроля фур: ранили троих сотрудников
10:20 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Полиция начала уголовное производство по факту хулиганских действий на пункте весового контроля на посту Дачное в Беляевском районе Одесской области.

На пункте весового контроля на посту "Дачное", что на трассе Киев-Одесса, группа вооруженных людей напала на работников организации. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"В полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, которые находились на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, трое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу с травмами различной тяжести. Кроме того, повредили несколько автомобилей представителей общественности.

"Правоохранители связывают этот дерзкий случай и нападение на весовой комплекс с теневыми схемами, которые существуют вокруг весовых комплексов, связывают это нападение за влияние над весовым комплексом, над этими теневыми схемами", - прокомментировал ситуацию советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Форостяк добавил, что жизни и здоровью пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Как сообщает активистка Олеся Голодок на своей странице в Facebook, поздно вечером внезапно пропало электричество и в это время неизвестные в масках "зашли" со стороны села. Как отмечается, они стреляли в инспекторов "Укртрансбезопасности" и "Украинского транспортного союза", которые вместе осуществляли мероприятия с контроля веса грузовиков.

В Киева в жилом доме произошла стрельба

Злоумышленники были вооружены огнестрельным оружием и дубинками, которыми добивали пострадавших.

Как передает "УНИАН", после побоища неизвестные, которых, со слов очевидцев было около 50, сразу убежали.

Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство с применением оружия" (ч.4 ст. 296 УКУ). Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 7 лет. Продолжаются следственные действия.

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Полиция, Стрельба, Дачное, Контрольный пункт.
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