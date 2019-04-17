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Спасатели продолжают снабжать дончан водой

Спасатели продолжают снабжать дончан водой
11:54 Сегодня Телеграф www.dsns.gov.ua

Новости Украины: На территории Донецкой области жители остались без питьевой воды из-за выхода из строя насосной станции.

Спасатели продолжают поддерживать население Донечкой области и регулярно подвозят питьевую воду. Только за вчера сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины было доставлено более 66 кубометров воды, треть объема которой - техническая.

Для организации доставки воды было привлечено пять единиц техники и 13 работников службы. Напомним, ранее жители Донецкой области лишились воды из-за отключения электроснабжения второй насосной станции Константиновского района, а также через остановку работы первой насосной станции Южно-Донбасского водопровода (ПВД-1).

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В результате аварий без питьевой воды остались 13 населенных пунктов данного района, три населенных пункта города Торецка, а также население Вугледара, Волновахи и его района. Ранее перебои с водой случились из-за военных действий со стороны противников. В результате обстрела Славянска была повреждена насосная станция "Воды Донбасса". Тогда город остался без централизованного водоснабжения, но власти Донецка успокоили жителей. В мэрии города тогда заявила, что воды в резервных хранилищах достаточно.

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Все по теме:

Донецк, Вода, Жители, Спасатели, Население, Донбасс, Водоснабжение, Служба, Ситуация, Пункт, Волноваха.
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