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СБУ задержала диверсионно-разведывательную группу РФ

СБУ задержала диверсионно-разведывательную группу РФ
13:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: actual.today

Новости Украины: СБУ заявила о задержании террористической группы, планировавшей убийства политиков в Украине.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из РФ и задержала семерых ее участников, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"СБУ прекратила деятельность диверсионно-разведывательной террористической группы РФ в составе 7 человек. Они задержаны и арестованы", - сообщил В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в свою очередь, сообщил, что задержанные - двое граждан РФ, кадровых офицеров военной разведки РФ, и пятеро граждан Украины, оказывающих им содействие. Еще один, шестой гражданин Украины, задержан утром в среду.

"Задержанные причастны к покушению на убийство сотрудника разведчики Минобороны Украины в Голосеевском районе Киева в апреле 2019 года", - рассказал он.

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В.Грицак также рассказал, что участники ДРГ готовили ряд преступлений на территории стран Европейского Союза.

"На этот момент я хочу сказать, что мы не информировали наших коллег из ЕС о противоправной деятельности представителей российских спецслужб, которую они вели на территории Украины, Европы и Евросоюза. Но в рамках уголовного производства при помощи соответствующих правовых механизмов мы обязательно будем взаимодействовать и проверять... материалы", - сказал он.

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Террористы, Россия, Анатолий Матиос, ДРГ.
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