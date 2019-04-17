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Полторак пояснил, что вынуждает боевиков Донбасса отказаться от танков

Полторак пояснил, что вынуждает боевиков Донбасса отказаться от танков
16:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины: Противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" сделали невозможным применение боевиками танков.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что поступившие в Вооруженные силы Украины противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" почти полностью блокируют использование боевиками танков на Донбассе.

"Поставки противотанковых средств "Стугна" и "Корсар" в район проведения операции объединенных сил практически "сняли вопрос" по применению противником танковых подразделений, - сообщил С.Полторак во время рабочей поездки во Львовскую область в среду, сообщает пресс-служба Минобороны.

Министр добавил, что за последний месяц подразделения объединенных сил уничтожили 26 укрепленных точек и 6 единиц бронированной техники противника.

Кроме того, С.Полторак проинформировал, что в настоящее время завершено планирование и начато строительство ракетного катера.

"Эти планы вполне реальны, ведь и финансовый ресурс, и предпосылки дают нам возможность это сделать", - добавил он.

Полторак рассказал, о закупках нового вооружения для армии

Как сообщалось, в среду утром С.Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров.

Также министр сообщил о запланированных поставках в армию вооружений отечественного производства.

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Минобороны, Донбасс, Степан Полторак, Стугна, Корсар.
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