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Четверг, 18.04.2019
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В Мариуполе простились с добровольцем-парамедиком (Фото)

В Мариуполе простились с добровольцем-парамедиком (Фото)
02:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mariupol-police.dn.ua

Новости Украины: В Мариуполе похоронили 20-летнего парамедика Николая Волкова с позывным "Смурфик".

В Мариуполе прошла церемония прощания с 20-летним добровольцем-парамедиком Николаем Волковым с позывным "Смурфик", который погиб от пули снайпера. Об этом сообщили в Центральном отделе полиции Донецкой области.

"В Мариуполе прошла церемония прощания с добровольцем-парамедиком Николаем Волковым, который погиб от пули снайпера. Церемония прощания с 20-летним бойцом-добровольцем 8-го батальона "Аратта" состоялась в "Похоронном доме" в Мариуполе", - говорится в сообщении.

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Отдать последнюю дань уважения погибшему пришли его родные, друзья, коллеги, жители Мариуполя. После церковной литургии Волкова похоронили на Старокрымском кладбище на Аллее героев. В полиции напомнили, что тяжелое ранение доброволец получил в ночь на 11 апреля. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако их усилия оказались тщетными. 15 апреля "Смурфик" скончался в больнице. Полицейские Мариуполя выразили соболезнования всем родным и близким Николая Волкова.

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Мариуполь, Погиб, Доброволец, Смурфик, Парамедик.
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