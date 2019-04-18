В Краматорске прошел марш за единую Украину (Фото и видео)

Новости Украины: В Краматорске состоялся патриотический марш за единую Украину.

Патриотическая шествие за единую Украину состоялось в память о событиях весны 2014 года, когда Краматорск захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает "Восточный проект".

"В Краматорске состоялось шествие за единую Украину. Жители и гости города 17 апреля прошлись по центральным улицам, скандируя патриотические лозунги. Традиционное для жителей Краматорска шествие приурочено к событиям 17 апреля 2014 года, когда многотысячная акция в поддержку территориальной целостности Украины объединила горожан", - говорится в сообщении.

Стартовал марш в 18:00 от пересечения улиц Парковой и Ярослава Мудрого. Колонну сопровождали сотрудники полиции, по ходу перекрывая дорожное движение.

Шествие завершилось в сквере Тараса Шевченко, где состоялся митинг. Участники акции почтили память погибших за Украину. На время проведения первой акции 2014 года горотдел милиции Краматорска уже был захвачен боевиками, которые пытались штурмом взять краматорский аэродром. В память о тех событиях шествие проводится ежегодно 17 апреля.