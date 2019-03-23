Темное прошлое: 4 украинцев сдались в полицию Краматорска

Новости Украины: В полицию добровольно сдались четверо жителей Краматорска, участвовавших в НВФ.

За прошедшую неделю в городе Краматорск Донецкой области украинским правоохранителям сдались четверо боевиков ОРДЛО, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что все мужчины во время оккупации Краматорска дежурили на блокпостах террористов за деньги и пайки, но после освобождения города добровольно сдались в полицию, чтобы продолжить жизнь без страха и груза ответственности.

В полиции рассказали о деятельности 29-летнего жителя Краматорска, который на блокпосту осматривал проезжающие авто в поисках украинских националистов. Боевики выплачивали ему за «работу» деньги и продукты. После понимания, что он стал жертвой пропаганды, мужчина покинул ряды оккупантов и не поехал в оккупированный Донецк после освобождения Краматорска, в котором он до сегодняшнего дня тщательно скрывал свое прошлое.

Мужчина, сдавшись полиции, воспользовался механизмом освобождения от ответственности за участие в незаконных формированиях при отсутствии тяжких преступлений.

Еще трое мужчин сдались полиции Краматорска с похожим прошлым «службы» в 2014 году.

Полиция проверяет информацию о деятельности четверых жителей Краматорска в рядах боевиков «Л\ДНР». В случае отсутствия тяжких преступлений они будут полностью освобождены от уголовной ответственности по ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.