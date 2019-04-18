Полторак осмотрел состояние строительства казарм (Видео)

Новости Украины: На Львовщине Степан Полторак проверил ход строительства казарм улучшенной планировки.

Министр обороны Степан Полторак во время рабочей поездки на Львовщину проверил ход строительства казарм улучшенной планировки в селе Старычи Яворивского района. Об этом сообщает Львовская ОГА.

“Министр обороны Украины Степан Полторак в рамках рабочей поездки во Львовскую область посетил Международный центр миротворчества и безопасности, а также 184-й учебный центр академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Глава оборонного ведомства также проверил ход подготовки одной из бригад Сухопутных войск, которая проходит восстановление боеспособности в Центре подготовки подразделений”, - говорится в сообщении. Глава военного ведомства вручил военнослужащим бригады знаки отличия Министерства обороны.