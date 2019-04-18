Сутки в зоне ООС: боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Новости Украины: Боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 8 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"17 апреля вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82-мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Все нарушения режима прекращения огня боевики провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". НВФ открывали огонь по позициям украинских войск: из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - возле Николаевки; из минометов калибра 82-мм - в районе Водяного; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи Песок; из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 - в районе Павлополя; из автоматических станковых гранатометов - около Лебединского и Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Новоселовки Второй.

По данным украинской разведки, 17 апреля двое боевиков было уничтожено, еще пятеро ранены.

С начала текущих суток боевики обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи Светлодарска в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются", – отметили в штабе ООС.