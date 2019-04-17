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Оккупанты 7 раз били по позициям ВСУ на Донбассе

Оккупанты 7 раз били по позициям ВСУ на Донбассе
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, среди бойцов ВСУ потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня в среду по состоянию на 18:00, из них дважды - с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщается в сводке, опубликованной на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Как отмечается в сообщении, боевики вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" в Донецкой области.

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Боевики открывал огонь по позициям Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле с.Николаевка Волновахского района; из 82-мм минометов - в районе с.Водяное Новоазовского района; дважды из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у пос.Пески Ясиноватского района; из автоматических станковых гранатометов – у сел Лебединское и Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе с.Новоселовка Вторая Волновахского района.

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Донбасс, ВСУ, ООС.
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