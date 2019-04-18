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На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности

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На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В ближайшие дни дожди покинут Украину и станет немного теплее, но в некоторых областях ожидаются заморозки.

В Украине в ближайшие сутки 18 апреля ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков в большинстве областей страны, кроме Прикарпатья и юга; ночью в северо-восточной части похолодает, а днем слегка потеплеет и станет менее облачно, сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях и на Прикарпатье прогнозируется дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла. В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды 18 апреля в городах Украины:

  • Ужгород – ясно, ночью +5...+7, днем +18...+20
  • Львов – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16
  • Ивано-Франковск – ясно, ночью +3...+8, днем +12...+14
  • Тернополь – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Черновцы – ясно, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Хмельницкий – ясно, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Луцк – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16
  • Ровно – ясно, ночью +3...+5, днем +14...+16
  • Житомир – ясно, ночью +2...+4, днем +13...+15
  • Винница – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Одесса – ясно, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Николаев –ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Херсон – ясно, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Симферополь – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Кропивницкий – ясно, ночью +3...+5, днем +11...+13
  • Черкассы – ясно, ночью +3...+5, днем +12...+14
  • Чернигов – ясно, ночью -1...-3, днем +10...+12
  • Сумы – ясно, ночью -1...-3, днем +9...+11
  • Полтава – ясно, ночью +1...+3, днем +10...+12
  • Днепр – ясно, ночью +5...+7, днем +11...+13
  • Запорожье – ясно, ночью +4...+6, днем +11...+13
  • Донецк – ясно, ночью +2...+4, днем +11...+13
  • Луганск – ясно, ночью -2...-4, днем +8...+10
  • Харьков – ясно, ночью -2...-4, днем +9...+11
  • Киев – ясно, ночью +2...+4, днем +10...+12

В Украине 19 апреля в северных регионах, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных регионах и Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и Сумской области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, в Закарпатье до 20°.

В Киеве 19 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

20 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, только в большинстве северных и Винницкой областях, в западных областях и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с, 20 апреля в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (19 апреля кроме Одесской, Николаевской и западных областей), в восточных, Сумской, в Запорожской и в Черниговской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве и области 20 апреля переменная облачность, без осадков, только днем 19 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

21-22 апреля в Украине без осадков, только в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-5°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье до 18°.

В Киеве и области 21-22 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.

Выходные в мае 2019: сколько будем отдыхать

В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.

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Погода, Дожди, Синоптики, Прогноз погоды, Погода на 18 апреля.
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