На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности

В Украине в ближайшие сутки 18 апреля ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков в большинстве областей страны, кроме Прикарпатья и юга; ночью в северо-восточной части похолодает, а днем слегка потеплеет и станет менее облачно, сообщает Укргидрометцентр.
В южных областях и на Прикарпатье прогнозируется дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла. В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.
Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды 18 апреля в городах Украины:
В Украине 19 апреля в северных регионах, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных регионах и Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и Сумской области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, в Закарпатье до 20°.
В Киеве 19 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.
Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua
20 апреля в Украине переменная облачность. Без осадков, только в большинстве северных и Винницкой областях, в западных областях и Крыму местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с, 20 апреля в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в Украине заморозки на поверхности почвы 0-5° (19 апреля кроме Одесской, Николаевской и западных областей), в восточных, Сумской, в Запорожской и в Черниговской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.
В Киеве и области 20 апреля переменная облачность, без осадков, только днем 19 апреля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, заморозки на поверхности почвы 0-5°; днем 10-15° тепла.
Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua
21-22 апреля в Украине без осадков, только в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы (кроме западных областей) заморозки 0-5°; днем 9-15° тепла, на Закарпатье до 18°.
В Киеве и области 21-22 апреля без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 9-14° тепла.
Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 22 апреля, фото: meteo.gov.ua
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода на Пасху в Украине будет теплой, однако возможен дождь. На Вербную неделю в Украину похолодает, будет очень ветрено. А перед Пасхой будет резкое потепление, температура поднимется до +22...+24 и будет держаться до конца месяца.
В апреле 2019 года в Украине будут дополнительные выходные в честь праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 28 число. В общем во втором месяце весны украинцы будут отдыхать 10 дней. Так, согласно рекомендациям Кабмина, в Украине будет четыре выходных подряд в апреле - с 27 по 30 число, один день, 30-е (вторник), придется отработать в субботу, 11 мая.