Полиция проверяет девять сообщений о минировании зданий в Днепре

Новости Украины: В Днепре с утра полиция получила сообщения о минировании 9 объектов.

В Днепре правоохранители получили в четверг утром сообщения о минировании 9 объектов, среди которых - заводы, 4 школы, райисполком.

"Сегодня, начиная с 9 утра, в полицию стали поступать сообщения о минировании объектов. Сообщения о минировании поступают по электронной почте, а также звонки в полицию. На 11.30 таких сообщений пришло уже 9. Неизвестные заявили о минировании трех заводов, 4 школ и других объектов", - сообщили в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области.

По данным полиции, проверка трех объектов установила, что сообщения о минировании были ложными.

В настоящее время на месте работает полиция, правоохранители проверяют информацию. Взрывотехники и кинологи ищут взрывоопасные предметы. Людей эвакуировали, их жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось, 17 апреля в Днепре было сообщено о минировании 11 объектов. Все сообщения оказались ложными. По данным фактам полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.