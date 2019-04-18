Дебаты на "Олимпийском": Движение по центру Киева могут ограничить

18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".
Об этом сообщает Государственная служба охраны.
Отмечается, что с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия 19 апреля могут ограничивать движение на:
- Троицкой площади;
- площади у билетных касс "Дворца Спорта";
- улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);
- улице Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);
- улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);
- улице Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Саксаганского);
- переулке Госпитальном (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);
- улице Деловой (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В.Тютюнника)
- улице В.Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловой до перекрестка с улицей И. Федорова).
Госслужба охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.