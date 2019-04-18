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Дебаты на "Олимпийском": Движение по центру Киева могут ограничить

Дебаты на "Олимпийском": Движение по центру Киева могут ограничить
17:09 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Из-за дебатов могут перекрыть центр Киева.

18 и 19 апреля в центре Киева возможные временные ограничения движения в связи с проведением дебатов на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщает Государственная служба охраны.

Отмечается, что с 18:00 18 апреля и до окончания мероприятия 19 апреля могут ограничивать движение на:

  • Троицкой площади;
  • площади у билетных касс "Дворца Спорта";
  • улице Эспланадной (от перекрестка с улицей Бассейной до улицы Саксаганского);
  • улице Саксаганского (от перекрестка с улицей Эспланадной до перекрестка с улицей Шота Руставели);
  • улице Жилянской (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей Шота Руставели);
  • улице Шота Руставели (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Саксаганского);
  • переулке Госпитальном (от НСК "Олимпийский" до переулка Лабораторного);
  • улице Деловой (от перекрестка с улицей Большой Васильковской до перекрестка с улицей В.Тютюнника)
  • улице В.Тютюнника (от перекрестка с улицей Деловой до перекрестка с улицей И. Федорова).

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Госслужба охраны просит граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам.

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Киев, НСК Олимпийский, Дебаты, Выборы 2019: Второй тур.
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