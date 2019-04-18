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Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек

Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
16:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: МВД в связи с высокой посещаемостью дебатов между кандидатами в президенты напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности на стадионе.

Сотрудники Министерства внутренних дел будут тщательно следить за безопасностью около 60 тыс граждан на НСК «Олимпийский» во время дебатов кандидатов в президенты 19 апреля.

Об этом заявил советник министра Зорян Шкиряк, передает корреспондент.

Шкиряк напомнил о вчерашнем совещании МВД с представителями штабов Зеленского и Порошенко, на котором были приняты согласования относительно хода дебатов.

В МВД полностью готовы к обеспечению безопасности и защите в отношении присутствующих на НСК «Олимпийский» 19 апреля. Зорян Шкиряк заявил, что на стадионе ожидаются 60 тысяч лиц.

"Нацполицией, Нацгвардией, ГСЧС будут осуществлены, конечно, все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить каких-либо внештатных ситуаций, или, не дай Бог, провокационных действий. Мы готовы к обеспечению правопорядка в полной мере", - уточнил Шкиряк.

Кроме этого, он напомнил гражданам, какие вещи нельзя брать с собой на стадион. По его словам, среди запрещенных вещей числятся файеры, ножи, оружие и другие вещи, с помощью которых можно осуществить провокации. Все запрещенные предметы будут изыматься на входе на территорию стадиона сотрудниками правоохранительных органов.

В МВД просят отнестись с пониманием к мероприятиям правоохранителей, направленным на обеспечение безопасности присутствующих.

Ранее сообщалось, в Министерстве внутренних дел напоминают избирателям о запрете фотографирования избирательного бюллетеня во время второго тура президентских выборов, 21 апреля.

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НСК Олимпийский, МВД, Дебаты, Зорян Шкиряк.
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