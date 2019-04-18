МВД напоминает, что нельзя делать на избирательном участке

Новости Украины: За фотографирование избирательного бюллетеня гражданам грозит административная ответственность.

В Министерстве внутренних дел напоминают избирателям о запрете фотографирования избирательного бюллетеня во время второго тура президентских выборов, 21 апреля. Об этом заявил советник министра МВД Иван Варченко на брифинге, передает корреспондент.

По словам Варченко, за фотографирование избирательного бюллетеня гражданам грозит штраф в размере более тысячи гривень. Фотофиксация бюллетеня является нарушением избирательного законодательства, а административную ответственность за это понесли даже народные депутаты.

«А тысяча гривень будет у вас в хозяйстве не лишняя», - добавил советник.

Он также заявил, что за день голосования в первом туре правоохранителями было зафиксировано 2,5 тысячи нарушений законодательства, из которых 300 случаев — фотографирование бюллетеня в кабинке или демонстрация его в избирательном участке.

Избирательное законодательство предусматривает тайну голосования.

Напомним, в первом туре свой бюллетень публично продемонстрировали народные депутаты «Радикальной партии» Олег Ляшко и Игорь Мосийчук, за что на них был составлен протокол.

Первый тур выборов проходил 31 марта 2019 года, по результатам голосования во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур назначен на 21 апреля 2019 года.