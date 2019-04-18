Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Дебаты Зеленского и Порошенко посмотрят 60 тысяч человек
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск
Режиссеру скандального фильма о Майкле Джексоне грозит судебный иск

МВД напоминает, что нельзя делать на избирательном участке

МВД напоминает, что нельзя делать на избирательном участке
15:59 Сегодня Телеграф

Новости Украины: За фотографирование избирательного бюллетеня гражданам грозит административная ответственность.

В Министерстве внутренних дел напоминают избирателям о запрете фотографирования избирательного бюллетеня во время второго тура президентских выборов, 21 апреля. Об этом заявил советник министра МВД Иван Варченко на брифинге, передает корреспондент.

По словам Варченко, за фотографирование избирательного бюллетеня гражданам грозит штраф в размере более тысячи гривень. Фотофиксация бюллетеня является нарушением избирательного законодательства, а административную ответственность за это понесли даже народные депутаты.

«А тысяча гривень будет у вас в хозяйстве не лишняя», - добавил советник.

Он также заявил, что за день голосования в первом туре правоохранителями было зафиксировано 2,5 тысячи нарушений законодательства, из которых 300 случаев — фотографирование бюллетеня в кабинке или демонстрация его в избирательном участке.

Избирательное законодательство предусматривает тайну голосования.

Полярникам в виде исключения разрешили самостоятельно изготовить бюллетени

Напомним, в первом туре свой бюллетень публично продемонстрировали народные депутаты «Радикальной партии» Олег Ляшко и Игорь Мосийчук, за что на них был составлен протокол.

Первый тур выборов проходил 31 марта 2019 года, по результатам голосования во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский (30,24%) и действующий президент Петр Порошенко (15,95%).

Второй тур назначен на 21 апреля 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВД, Олег Ляшко, Бюллетень, Иван Варченко, Игорь Мосийчук, Избирательное законодательство, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь