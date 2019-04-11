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В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня

В МВД определили наказание Ляшко за демонстрацию бюллетеня
19:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Бывшему кандидату в президенты Олегу Ляшко за демонстрацию избирательного бюллетеня 31 марта выписан админпротокол.

Народному депутату, лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко выписан административный протокол за демонстрацию им своего избирательного бюллетеня во время голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сейчас более 170 человек, таких которые получают уже протоколы. Надеюсь, что суд эти протоколы подтвердит и это будет хорошей превенцией... Административный протокол ему (О.Ляшко - ред.) уже выписан", - сказал А.Аваков, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, более 300 уголовных производств были зарегистрированы за 3 месяца предвыборной компании и день голосования.

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"В рамках этих дел у нас 24 подозрения уже предъявлены и 8 дел находятся в суде. Более 500 протоколов административных, в том числе многим народным депутатам, двум главам областных государственных администраций, мерам городов за публичную агитацию на избирательных участках и т.д”, - проинформировал министр.

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МВД, Олег Ляшко, Арсен Аваков, Выборы 2019.
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