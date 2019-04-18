"Пасхальное перемирие": Четыре обстрела, военнослужащий ВСУ получил ранения

Новости Украины: Боевики с полуночи 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на объявленное "пасхальное перемирие", с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. (…) Один украинский защитник был ранен", - сказано в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п.Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела позиций объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Светлодарск; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.