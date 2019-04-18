Скачать
Четверг, 18.04.2019
НБУ: "ПриватБанк" не вернут предыдущим владельцам
НБУ: "ПриватБанк" не вернут предыдущим владельцам
ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
ЦИК перенесла время теледебатов на "Общественном"
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу
"Золота Жар-птиця 2019": Что нам известно о грандиозном шоу

"Пасхальное перемирие": Четыре обстрела, военнослужащий ВСУ получил ранения

"Пасхальное перемирие": Четыре обстрела, военнослужащий ВСУ получил ранения
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Боевики с полуночи 4 раза нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен один украинский военный.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг четыре раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на объявленное "пасхальное перемирие", с начала суток враг четыре раза нарушил режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. (…) Один украинский защитник был ранен", - сказано в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстрелял позиции украинских подразделений: из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь; из станковых противотанковых гранатометов - вблизи н.п.Пески.

Начальник Генштаба ВСУ: Войска РФ на 70% готовы к началу активных боевых действий

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили два обстрела позиций объединенных сил: из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Светлодарск; из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Крымское.

"На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 Как будут работать банки на праздники: график
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
МВД: 19 апреля начнется частичный &quot;режим тишины&quot;
МВД: 19 апреля начнется частичный "режим тишины"
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Чистый четверг 2019: Почему необходимо делать уборку в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь