Скачать
Четверг, 18.04.2019
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка, НБУ обжалует вердикт
Конституционный суд отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
LP представит новую сольную программу во Львове
LP представит новую сольную программу во Львове

Начальник Генштаба ВСУ: Войска РФ на 70% готовы к началу активных боевых действий

Начальник Генштаба ВСУ: Войска РФ на 70% готовы к началу активных боевых действий
14:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Виктор Муженко заявил, что российская армия на 70% готова к началу активных боевых действий против Украины.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко констатирует, что российские войска могут оперативно начать полномасштабный конфликт в отношении Украины.

"Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия", - рассказал В.Муженко в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.

Он указал, что по расчетам украинской стороны и по расчетам НАТО "эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев". "Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", - выразил мнение начальник Генштаба.

На Донбассе на передовой находится почти 50 тыс. военных

По его словам, интересы РФ намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. "Они пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина. Это первое. Второе. России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности", - пояснил В.Муженко.

Он также озвучил цифры боевых потерь среди украинских военных: "Боевые потери на сегодня - это 2536 погибших. И у каждого из них есть родители, семьи, родственники, друзья".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Виктор Муженко, агрессия РФ, Армия РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига чемпионов: определились полуфинальные пары турнира
02 На смену дождям в Украину придут заморозки: какие регионы в зоне опасности
03 Голливудский актер больше никогда не женится
04 Приметы и обряды на 18 апреля – День Федора Ветреница, Федулов день
05 У Зеленского хотят поставить рекорд возле избирательных участков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Как будут работать банки на праздники: график
Как будут работать банки на праздники: график
Снижение цен на газ для населения: Гройсман поставил ультиматум &quot;Нафтогазу&quot;
Цена на газ: Гройсман поставил ультиматум "Нафтогазу"
Стало известно, кто будет руководить дебатами на Олимпийском
Стало известно, кто будет руководить дебатами на стадионе
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Девушка-соблазн: Настя Каменских взбудоражила сеть
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь