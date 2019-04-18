Начальник Генштаба ВСУ: Войска РФ на 70% готовы к началу активных боевых действий

Новости Украины: Виктор Муженко заявил, что российская армия на 70% готова к началу активных боевых действий против Украины.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко констатирует, что российские войска могут оперативно начать полномасштабный конфликт в отношении Украины.

"Особенность российско-украинской войны в том, что в течение одного часа (!) она может превратиться в полномасштабный конвенционный конфликт с привлечением сухопутного, морского, авиационного компонентов и Сил специальных операций. Дислокация войск РФ (ударные соединения сформированы ими вдоль украинской границы, в том числе в Беларуси и в оккупированном Крыму) организована таким образом, что они без особой подготовки могут начинать активные боевые действия", - рассказал В.Муженко в интервью изданию "Факты", опубликованном в четверг.

Он указал, что по расчетам украинской стороны и по расчетам НАТО "эти подразделения на 70 процентов готовы к ведению боев". "Вопрос лишь в том, насколько россиянам позволит так действовать обстановка, которая сложится внутри нашей страны. Если здесь возникнет хаос, тогда наступит самое благоприятное время, чтобы такие действия начать", - выразил мнение начальник Генштаба.

По его словам, интересы РФ намного масштабнее, чем захват Крыма и части Донбасса. "Они пытаются восстановить территорию бывшего Советского Союза, стать глобальным игроком в геополитике. И на пути реализации этих амбиций у них стоит Украина. Это первое. Второе. России необходим промышленный оборонный потенциал Украины, чтобы максимально нарастить свои возможности", - пояснил В.Муженко.

Он также озвучил цифры боевых потерь среди украинских военных: "Боевые потери на сегодня - это 2536 погибших. И у каждого из них есть родители, семьи, родственники, друзья".