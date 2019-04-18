Псевдоволонтер в Славянске украл миллион у больной девочки

Правоохранители Донецкой области задержали злоумышленника, который под видом волонтера украл со счета почти миллион гривень, которые собирались на лечение больной девочки.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Отмечается, что 31-летний житель города Славянск в телефонном разговоре с клиентом банка, на которого оформлен счет по сбору средств для больного ребенка, представившись волонтером Красного Креста, завладел данными, позволяющими получить доступ к паролю электронного кабинета банка. После получения доступа к счету клиента мошенник перевел имеющиеся средства на 9 счетов.
Общий ущерб от действий мошенника составил 945 тысяч гривень.
Правоохранители 18 марта задержали злоумышленника, изъяв из его квартиры банковские карточки, sim-карты и черновые записи. Мужчине угрожает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190, обвинительный акт направлен суд.
Напомним, в Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ из состава Объединенных сил задержан боевик незаконного вооруженного формирования "Гром".