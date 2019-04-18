Псевдоволонтер в Славянске украл миллион у больной девочки

Новости Украины: Мужчина в Донецкой области под видом волонтерской работы незаконно завладел почти миллионом гривень,что предназначался на лечение девочки.

Правоохранители Донецкой области задержали злоумышленника, который под видом волонтера украл со счета почти миллион гривень, которые собирались на лечение больной девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что 31-летний житель города Славянск в телефонном разговоре с клиентом банка, на которого оформлен счет по сбору средств для больного ребенка, представившись волонтером Красного Креста, завладел данными, позволяющими получить доступ к паролю электронного кабинета банка. После получения доступа к счету клиента мошенник перевел имеющиеся средства на 9 счетов.

Общий ущерб от действий мошенника составил 945 тысяч гривень.

Правоохранители 18 марта задержали злоумышленника, изъяв из его квартиры банковские карточки, sim-карты и черновые записи. Мужчине угрожает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 190, обвинительный акт направлен суд.

Напомним, в Славянске общей межведомственной группой сотрудников Госпогранслужбы и СБУ из состава Объединенных сил задержан боевик незаконного вооруженного формирования "Гром".