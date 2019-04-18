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Спасатели тушили пожар на заводе по нефтепереробке: пострадали люди

Спасатели тушили пожар на заводе по нефтепереробке: пострадали люди
22:39 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: На Николаевщине сегодня горел завод, производящий продукты нефтепереробки, 5 работников получили ожоги.

В селе Гороховка Николаевской области спасатели потушили пожар на территории компании "ПРИСТА РИСАЙКЛИНГ-Николаев", основным направлением которой является производство продуктов нефтепереработки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины в Николаевской области.

Уточняется, что на территории завода горела установка по переработке мазута.

Спасатели отмечают, что площадь пожара составила 100 квадратных метров. В 15:00 пожар был локализован, 15:15 - ликвидирован.

Сообщается, что в результате выброса горячей жидкости 5 работников получили ожоги различной степени, каретами скорой медицинской помощи были доставлены в больницу.

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Николаевская область, Пожар, ГСЧС, Гороховка.
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