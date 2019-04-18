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ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье

ЦПАУ Киева будут выдавать паспорта и в воскресенье
23:44 Чт, 18 Апрель 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: ЦПАУ столицы будут предоставлять заявителям паспортные услуги и в воскресенье.

Все столичные ЦПАУ в воскресенье, 21 апреля, будут выдавать паспорта с 9:00 до 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"21 апреля 2019 года все столичные центры предоставления административных услуг по 9:00 до 19:00 будут предоставлять заявителям паспортные услуги, а именно: выдавать готовые документы», - говорится в сообщении.

ГМС перед и в день выборов усиленно выдавала ID-паспорта

Как отметила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай во время расширенного заседания Коллегии КГГА, такое решение принято с целью реализации права граждан Украины на участие в голосовании во время очередных выборов Президента Украины.

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Киев, Паспорт, Воскресенье, ЦПАУ.
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