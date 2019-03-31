ГМС перед и в день выборов усиленно выдавала ID-паспорта

Новости Украины: Более 21 тысячи ID-карточек выдала миграционная служба за три дня и в день выборов.

В течение трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы по всей Украине выдана 21401 ID-карточка.

Как сообщает пресс-служба ГМС, в частности, 10190 паспортов выдали 29 марта, 9142 - 30 марта и 2069 - 31 марта (информация по состоянию на 15.00).

Отмечается, что с этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день выборов 31 марта, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов.

«Для ГМС важно, чтобы каждый гражданин Украины смог реализовать свое право голоса на очередных выборах президента и 31 марта явился на избирательный участок, имея на руках ID-карту. Ведь именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что очередные президентские выборы 2019 являются уникальным событием для Украины с точки зрения массового использования паспорта гражданина в форме ID-карты, ведь впервые в истории миллионы граждан Украины воспользовались этим документом на избирательных участках.

Всего, начиная с 2016 года, Государственной миграционной службой оформлено более 3,1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.