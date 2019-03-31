Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
ЦИК Украины сообщила последние данные о явке украинцев на выборы 2019
Явка украинцев на выборы 2019: последние данные
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Гвоздик - Нгумбу: статистика ударов в бою
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"
Эпоха – это мое: Ольга Сумская о съемках популярного сериала "Крепостная"

ГМС перед и в день выборов усиленно выдавала ID-паспорта

ГМС перед и в день выборов усиленно выдавала ID-паспорта
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Более 21 тысячи ID-карточек выдала миграционная служба за три дня и в день выборов.

В течение трех последних дней территориальными органами и подразделениями Государственной миграционной службы по всей Украине выдана 21401 ID-карточка.

Как сообщает пресс-служба ГМС, в частности, 10190 паспортов выдали 29 марта, 9142 - 30 марта и 2069 - 31 марта (информация по состоянию на 15.00).

Отмечается, что с этой целью в указанные дни, а также непосредственно в день выборов 31 марта, организовано дежурство работников, обеспечивающих выдачу уже изготовленных и доставленных в территориальные органы и подразделения ГМС паспортов.

Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты

«Для ГМС важно, чтобы каждый гражданин Украины смог реализовать свое право голоса на очередных выборах президента и 31 марта явился на избирательный участок, имея на руках ID-карту. Ведь именно паспорт гражданина Украины в форме ID-карты или паспорта-книжечки является основанием для получения избирательного бюллетеня лицами, которым на день выборов исполнилось 18 лет и которые включены в списки избирателей», - говорится в сообщении.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

В ведомстве подчеркивают, что очередные президентские выборы 2019 являются уникальным событием для Украины с точки зрения массового использования паспорта гражданина в форме ID-карты, ведь впервые в истории миллионы граждан Украины воспользовались этим документом на избирательных участках.

Всего, начиная с 2016 года, Государственной миграционной службой оформлено более 3,1 млн паспортов гражданина Украины в форме ID-карты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Паспорт, ГМС, Государственная миграционная служба, ID-паспорт, ID-карточки, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 31 марта: Кирилл - дери полоз
02 Гвоздик - Нгумбу: события боя
03 Пробное ВНО по испанскому сдавало только 25 человек: статистика УЦОКО
04 Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
05 Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Украина в ночь на 31 марта перешла на летнее время
Выборы 2019: как голосовать и какие документы избирателю нужно брать с собой
Выборы 2019: какие документы нужны для голосования
Дожди и &quot;летнее тепло&quot;: синоптики спрогнозировали, какой будет погода в апреле
Синоптики рассказали, какой будет погода в апреле
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Ушел из жизни голливудский актер Шейн Риммер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь