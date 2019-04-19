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В Батурине заповедник начал экскурсионный сезон

В Батурине заповедник начал экскурсионный сезон
04:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В "Гетьманской столице" Батурина начался экскурсионный сезон.

Новый экскурсионный сезон в Национальном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица" в Батурине Черниговской области начался открытием выставок и передачей копии Томоса.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника в Facebook.

"18 апреля 2019 года, в День памятников истории и культуры, в Национальном заповеднике "Гетманская столица" начался экскурсионный сезон. В этот день на территории Цитадели Батуринской крепости снова открылась временная выставка "Ясновельможные гетмана. Жизнь ради Украины", - говорится в сообщении. Кроме того, в церкви Воскресения Господня состоялась передача заповеднику копии Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

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Кульминацией дня стало открытие выставки на территории Воскресенской церкви "Могилы украинских гетманов". Она рассказывает о тех руководителях Украины, которые до последнего дыхания боролись за права и вольности Войска Запорожского и места захоронения которых на сегодня преимущественно потеряны или неизвестны.

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Заповедник, Экскурсия, Батурин, Томас.
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