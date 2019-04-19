СБУ разоблачили предпринимателя за ложное посредничество в предложении взятки

Новости Украины: За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевского предпринимателя за ложное посредничество в предложении неправомерной выгоды правоохранителям, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник обещал двум подозреваемым в совершении тяжких преступлений "решить вопрос" о закрытии в отношении них уголовных производств путем передачи денег якобы высшему руководству Генпрокуратуры. Цена "вопроса", по его словам, составляла $500 млн США", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время получения всей суммы взятки. В рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.27 и ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.