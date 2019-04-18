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СБУ объявила в розыск подозреваемого генерала, начальника МВД

СБУ объявила в розыск подозреваемого генерала, начальника МВД
15:33 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Начальник департамента МВД Алексей Крикун объявлен в розыск Службой безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разыскивает генерала, начальника департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна, которому инкриминируется подозрение по двум статьям уголовного кодекса.

Информация об объявлении в розыск размещена в базе МВД в специальном разделе, где размещены данные о лицах, скрывающихся от прокуратуры.

Отмечается, что генерал, начальник департамента общественной безопасности МВД Алексей Крикун исчез из поля зрения прокуратуры 21 февраля 2019 года.

Генерал подозревается по ч.1 ст. 340 (Организация или проведение митингов, незаконное воспрепятствование организации) и ч.3 ст.265 (использование радиоактивных материалов без разрешения) Уголовного кодекса.

Крикуна объявили в розыск с разрешением суда на задержание.

Генерал занял должность Департамента общественной безопасности 20 ноября 2012 года указом министра МВД.

Напомним, в Службе безопасности Украины смогли остановить деятельность диверсионно-террористической группы из России, которая базировалась в Украине.

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СБУ, Прокуратура, МВД, Розыск, Алексей Крикун.
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