СБУ остановила деятельность диверсионной группы РФ (Видео)

Новости Украины: В Службе безопасности Украины смогли остановить деятельность диверсионно-террористической группы из России, которая базировалась в Украине.

Сотрудники украинской контрразведки задержали участников диверсионной группы. Из семи задержанных двое являются кадровыми офицерами российских спецслужб. Об этом стало известно на брифинге Главного военного прокурора Анатолия Матиоса и Главы СБУ Василия Грицака.

Руководитель службы добавил, что к уже обнаруженной группе сегодня утром, 17 апреля, был задержан еще один диверсант. История всех задержанных длится еще с 2017 года. Тогда из РФ и так называемой ДНР было направлено несколько таких диверсионных групп военной разведки с целью ликвидировать представителей офицерского состава спецслужб Украины. По словам Главы СБУ, два года назад летом одна из таких групп совершила террористический акт в центре Киева. В результате взрыва автомобиля генерала Главного управления разведки Министерства обороны Украины погиб сам Максим Шаповалов.

За этим же сценарием в этом году диверсанты пытались взорвать автомобиль другого украинского разведчика. Но в результате самоподрыва пострадал исполнитель задания, он же руководитель террористической группы. Благодаря этому украинским службам удалось установить личность подрывника. Им оказался гражданин России Алексей Комаричев, числящийся офицером российской военной разведки. Информация задержанного привела сотрудников украинской Службы безопасности в квартиру, где базировались диверсанты.

В процессе расследования обеих терактов удалось установить факты их взаимосвязи, их тщательное планирование и финансирование со стороны российских спецслужб. Также силовикам удалось узнать личность того, кто заложил взрывающее устройство в автомобиль генерала Максима Шаповалова. Им оказался украинец Олег Шутов, который является сотрудником "Центра специальных операций МДБ ДНР". Он же был причастен к подготовке еще одного террористического акта, который должен был состоятся в 2017 году. Но сотрудники СБУ помешали этому, и в мае следующего года задание передали другому участнику диверсионной группы.

Как удалось установить силовикам, настоящий организатор убийств украинских офицеров является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев, который руководил финальными этапами актов с "Центра спецопераций". Анатолий Матиос отметил, что "во время подготовки терактов сотрудники российской военной разведки беспрепятственно пользовались открытыми базами данных граждан Украины, в том числе системой "Безопасный город", для сбора информации и дальнейшего наблюдения за объектом ликвидации".

Также согласно данным СБУ, деятельность диверсионных групп не ограничивается Украиной. В опасности страны Евросоюза. Члены спецслужб подобной деятельностью нарушают все нормы международного права, утверждает Глава СБУ Василий Грицак.