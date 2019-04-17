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Украинцам, призванным на военные сборы, усилили соцзащиту

Украинцам, призванным на военные сборы, усилили соцзащиту
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Правительство Украины усилило порядок социальной защиты граждан, призванных на учебные военные сборы.

Кабинет министров Украины усилил порядок социальной защиты граждан, призванных на учебные военные сборы.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, в частности, правительство приняло постановление ”О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве”.

Документом урегулированы вопросы назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае смерти лица, уволенного со срочной военной службы, если смерть наступила в течение года после увольнения его с военной службы вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или с прохождением военной службы, а также в случаях получения военнослужащим срочной службы, военнообязанным или резервистом заболевания при исполнении им обязанностей военной службы, что привело к частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности (в том числе в случае увольнения, но не позднее чем через три месяца после увольнения).

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров.

Ранее сообщалось, президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку провести проверку комиссии по инвалидности военнослужащих.

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Украина, Военнослужащие, Армия, ВСУ, Социальная защита, Военные сборы.
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