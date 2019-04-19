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Венский бал в Киеве собрал 416 тысяч гривен на благотворительность

Венский бал в Киеве собрал 416 тысяч гривен на благотворительность
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Киеве на Венском балу собрали 416 тысяч гривен, на благотворительность.

Нынешний Венский бал в Киеве собрал 416 тысяч гривен, средства направят на программы реабилитации киевского Центра детей с инвалидностью.

Об этом проинформировала эксклюзивный организатор венских балов в Украине генеральный директор группы компаний Brandberg Марина Игнатуша, сообщает корреспондент Укринформа.

"Каждый бал - как отдельный проект, это уже восьмой бал за три года. Нам удалось собрать более 2,4 млн грн на программы реабилитации детей с инвалидностью. Мы объединяем меценатов, международных партнеров, художников, хореографов, музыкантов, дизайнеров, влиятельных людей - создаем постоянную площадку для общения. Дебютанты и гости становятся участниками международного Клуба Венского бала, мы вместе открываем новые яркие спецпроекты, посещаем венские балы наших партнеров по всему миру", - отметила Игнатуша.

Благотворительные лоты на бал традиционно предоставил мэр Киева Виталий Кличко - велосипедная экскурсия с мэром и книга с его автографом ушли с молотка за 35 тысяч гривен. Один из престижных лотов представила компания Bentley Kyiv, чье авто встречало гостей у крыльца мэрии.

Несколько лет подряд свои картины на благотворительный аукцион отдает художница Лана Кауфман - на прошлом балу ее картина "Океан" была одним из самых дорогих лотов. На этот раз художница представила цикл работ, объединенных тематикой бала. Одна из них, "Вальс цветов" снова стала самым дорогим лотом аукциона, побив все ценовые рекорды, она была продана за 150 тыс. грн. Остальные картин Кауфман экспонировались в формате выставки - гости охотно фотографировались на их фоне.

Напоминаем, 13-14 апреля в колонном зале Киевской городской государственной администрации состоялся традиционный и детский Венский бал.

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Киев, Благотворительность, Танцы, Венский бал.
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