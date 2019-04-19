"Пасхальное перемирие" на Донбассе: десять вражеских обстрелов, один боец ранен

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) совершили 10 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).
"Несмотря на объявленное в одностороннем порядке "Пасхальное перемирие", вооруженные формирования Российской Федерации 18 апреля 10 раз нарушили режим прекращения огня, при этом они дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка. Вследствие обстрелов один украинский защитник ранен", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
НВФ также обстреливали украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник восемь раз обстрелял позиции украинских подразделений, из них трижды из минометов калибра 82 мм, вооружение танка, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Павлополя, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у Водяного, дважды с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе н.п. Лебединское, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Пески, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Талаковки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Светлодарска, из ручных противотанковых гранатометов - в районе н.п. Крымское.
По данным украинской разведки, 18 апреля три боевика уничтожены, еще пять ранены.
"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из минометов калибра 120 мм - в районе села Павлополь, из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Пищевики", - сказано в сообщении.
Также в штабе отметили, что с начала суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет