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В штабе ООС показали, как действовать в случае провокаций на Азовском море: видео

В штабе ООС показали, как действовать в случае провокаций на Азовском море: видео
10:42 Сегодня Телеграф Фото: скриншот

Новости Украины: Перед выходом на службу проверка готовности экипажей максимально приближена к реальным условиям.

В штабе ООС показали, как будут действовать экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны в случае провокаций на границе. Соответствующее видео выложил пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Экипажи корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил находятся в постоянной готовности к выполнению задач по назначению. Ежедневная подготовка экипажей кораблей и катеров Морской охраны – является залогом качественного выполнения поставленных задач в деле охраны государственной границы, контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения правонарушений на государственной границе, обеспечению его неприкосновенности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выходом на службу проверка готовности экипажей максимально приближена к реальным условиям: прокладка маршрута, контроль штатного вооружения, тренировки сигнальной вахты, сосредоточение обзорной группы на знании нормативно-правовой базы и тактике действий вероятных нарушителей, обследования подводной части корпуса корабля.

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Азовское море, ВСУ, агрессия РФ, ООС.
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