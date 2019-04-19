КПВВ усилили меры безопасности накануне выборов

Новости Украины: В рамках гуманитарных коридоров уплотнено присутствие пограничных нарядов, мобильных подразделений и кинологических досмотровых групп.

Накануне второго тура выборов Президента Украины усилены меры безопасности на КПВВ. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Накануне второго тура выборов Президента Украины усилены меры безопасности на КПВВ. В рамках гуманитарных коридоров уплотнено присутствие пограничных нарядов, мобильных подразделений и кинологических досмотровых групп", - говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что меры безопасности усилены для предотвращения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора, для эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских боевиков, а также недопущения лиц, которые могут участвовать в дестабилизационных мероприятиях на территории Украины в период выборов.

"Также пограничные наряды привлекли дополнительные силы, чтобы ускорить прохождение граждан через линию разграничения", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что благодаря сотрудникам ГПСУ ситуация на КПВВ остается контролируемой.