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На Волыни нашли беглого солдата с автоматом

На Волыни нашли беглого солдата с автоматом
10:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: На Волыни после трех суток поисков задержали солдата-срочника, который с автоматом сбежал из воинской части.

На Волыни сегодня ночью после трех суток поисков задержали солдата срочной службы, который с оружием и патронами скрылся с места несения службы в воинской части города Владимир-Волынский.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня утром сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области Сергей Козак.

«Больше трех суток кропотливой совместной работы и поисков, но вот и результат... Дебаты дебатами, а именно этой ночью полицейскими ГУ НП в Волынской области совместно с военнослужащими 14 ОМБр этот ”гулящий мужчина с ружжом” был задержан, автомат с патронами при нем... », - отметил Козак.

Как сообщалось, солдат сбежал из воинской части вечером 16 апреля.

На военную службу он был призван в ноябре 2018 года Братским районным военным комиссариатом Николаевской области.

С января 2019 года проходил срочную военную службу в 14-й отдельной механизированной бригаде.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) уверены, что выполнят задание по весеннему призыву в установленный срок.

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Военные, Волынь, Солдат, ВСУ.
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