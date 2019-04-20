В Ивано-Франковске нашли повешенными супругов-пенсионеров

Новости Украины: Оба пенсионеры повесились на территории своего хозяйства: один во дворе, другой в коридоре дома.

В селе Нижний Березов Косовского района на Прикарпатье нашли повешенными пожилую супружескую пару. В пресс-службе ГУ НП в Ивано-Франковской области рассказали, что о самоубийствах полиции сообщил сельский глава Нижнего Березова, а ему все рассказала соседка умерших, передает "Галицкий корреспондент".

Пропустить через 10 На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что покончили с собой мужчина 1953 года рождения и его жена 1960 года рождения. Они оба повесились на территории своего хозяйства: один во дворе, другой в коридоре дома.

Сейчас полицейские открыли уголовное производство, но больше информации можно будет узнать после получения результатов экспертиз.